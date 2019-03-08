В России зарегистрировано почти 10 млн кроссоверов и внедорожников

Результаты проведенного исследования аналитиками «Автостат» показали, что каждый пятый автомобилист в России ездит на автомобиле из сегмента SUV.

В РФ зарегистрировано почти 10 млн внедорожников и кроссоверов, доля которых в автомобильном парке страны составляет 22,6%. Больше всего таких автомобилей числится в ДФО, где их доля составляет 27,4%.

Также отмечаются и такие ФО как Северо-Западный и Центральный, в которых показатель доли кроссоверов в автопарке составляет 25,6% и 25,5%.

В Москве и Северной столице этот показатель составил 33,6 и 29,2%.

Если говорить о регионах, где доля кроссоверов ниже, чем в среднем по стране, то среди них оказались Южный ФО и Северный Кавказ – 16,7 и 11,9%.