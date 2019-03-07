На Женевский автосалон голландская компания PAL-V привезла свой серийный летающий автомобиль PAL-V Libertу.
В Женеве представлен серийный летающий автомобиль PAL-V
Об этом транспортном средстве сообщалось уже многократно, но в Женеве был показан лимитированный вариант серии Pioneer Edition.
Таких летающих автомобилей будет выпущено всего 90 ед. Стоимость каждого экземпляра составит $599 000.
PAL-V Libertу Pioneer Edition получил карбоновый кузов и отделку салона натуральной кожей, карбоном и алюминием.
Напомним, летающий автомобиль является двухместным. Он способен в воздухе преодолеть расстояние в 500 км или 1,3 тыс. км по дорогам общего назначения.
Для взлета PAL-V Libertу требуется полоса в 180 метров, а для посадки достаточно и 30 метров дороги.
В движение автомобиль приводится двумя моторами Rotax. Для езды используется 100-сильный двигатель, а для полета 200-сильный. Стоит отметить, что для управления PAL-V Libertу нужна лицензия пилота.