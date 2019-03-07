Названы лидеры российского авторынка за последний месяц

В прошлом месяце представленные в России автопроизводители реализовали 128 40 легковых и LCV автомобилей. По данным «АВТОСТАТ», продажи в феврале оказались на 3,6% ниже, чем в феврале 2018 года.

В ТОП-10 лидеров рынка оказался альянс Renault-Nissan-Mitsubishi, в состав которого входит и Lada. Суммарно они продали 47 383 автомобиля, тем самым заняв долю рынка в 36,9%.

Вторую строчку в рейтинге занимает KIA-Hyundai с результатом 32 280 проданных автомобилей. Доля корейского концерна составила 25,1%.

Третье место у Volkswagen Group с 15 тыс. реализованных авто, а его доля — 11,7%. В целом первая тройка занимает свыше 70% авторынка в РФ.

Наибольшее падение продаж в феврале показала марка Ford, доля которой опустилась до 1,9%, а продажи просели на 45,2%.

Самыми популярными моделями в прошлом месяце стали LADA Granta, LADA Vesta, KIA Rio, Hyundai Сreta и Hyundai Solaris.

Источник ««АВТОСТАТ».