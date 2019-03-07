Гибридная модель Ferrari с двигателем V6 появится через 3 месяца

На заснеженных дорогах Швеции был замечен необычный прототип Ferrari 488 GTB. Эта модель уже получила преемника и сейчас кузов модели используют для тестирования гибридной силовой установки.

Про гибридный спорткар от Ferrari стало известно на Женевском автосалоне во время презентации Ferrari F8 Tributo.

Представитель компании заявил, что в течение 2019 года будет выпущена гибридная модификация машины с мотором V6.



Предположительно гибридная версия не будет иметь возможность ездить на электрической тяге. К тому же пока неизвестно, какая модель получит «зеленую» силовую установку.

По некоторым данные ее установят в бюджетную модель, цена которой будет ниже чем Portofino.

По другим данным гибрид с V6 станет флагманом марки. Все подробности про новый спорткар должны раскрыть летом, когда состоится презентация нового автомобиля.