Экспорт автомобилей Aurus в Европу начнут через два года

Премиальные российские автомобили марки Aurus в Европе станут доступны через два года. Об этом рассказал министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

Седан Aurus для Европы был представлен на Женевском автосалоне. Стенд с выставочным автомобилем посетил Мантуров, который также показал машину министру иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассису.

Иностранный политик отметил, что Aurus вызвал интерес у посетителей выставки.

В Европу Aurus начнут экспортировать в 2021 году, а к этому времени машины марки полномасштабно начнут производить на новых мощностях.

Мантуров отметил, что с потенциально заинтересованными зарубежными партнерами уже ведутся переговоры.

Российские цены на Aurus пока не озвучены, но их должны объявить в следующем месяце. По слухам обычные седаны будут стоить свыше 10 млн рублей.