Новая зарядка Tesla позволит подзаряжать электромобили за 15 минут

Анонсированная еще четыре года назад автомобильная зарядка Supercharger V3 представлена только сейчас.

Новая разработка американской автомобильной компании Tesla позволит зарядить батарею электрокара всего за 15 минут.

Пиковая мощность зарядной станции составляет 250 кВт и это при том, что ранее максимальная мощность Supercharger составляла 120 кВт.

Стоит отметить, что поддержку новых зарядных станций электрокары начнут получать после обновления программного обеспечения, а пока Supercharger V3 могут воспользоваться только Tesla Model 3.

После обновления быстро заряжать аккумулятор машины смогут автовладельцы Model S и Model X.

Пока Supercharger V3 установлены только во Фримонте, штат Калифорния. В других штатах, как и в Европе новые зарядки появятся до конца 2019 года.