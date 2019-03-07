Анонсированная еще четыре года назад автомобильная зарядка Supercharger V3 представлена только сейчас.
Новая зарядка Tesla позволит подзаряжать электромобили за 15 минут
07.03.2019 14:51
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Новая разработка американской автомобильной компании Tesla позволит зарядить батарею электрокара всего за 15 минут.
Пиковая мощность зарядной станции составляет 250 кВт и это при том, что ранее максимальная мощность Supercharger составляла 120 кВт.
Стоит отметить, что поддержку новых зарядных станций электрокары начнут получать после обновления программного обеспечения, а пока Supercharger V3 могут воспользоваться только Tesla Model 3.
После обновления быстро заряжать аккумулятор машины смогут автовладельцы Model S и Model X.
Пока Supercharger V3 установлены только во Фримонте, штат Калифорния. В других штатах, как и в Европе новые зарядки появятся до конца 2019 года.
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