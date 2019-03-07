Продажи премиальных автомобилей в России выросли на 14,3%

К такому выводу пришли аналитики, проанализировав продажи на рынке за прошлый месяц. По данным АЕБ, в целом авторынок РФ в феврале просел впервые за последние два года.

При этом автомобили премиум сегмента продемонстрировали положительную динамику – рост 14,3%. В первый месяц года рост продаж премиальных автомобилей составил 13,4%.

Полные статистические данные не приводят, но отдельно в «Автостат» отметили бренды Genesis и Volvo, которые продемонстрировали высокий рост продаж новых авто, а именно +272,7% и +112,2%.

В целом больше всего премиальных автомобилей в России продают BMW и Mercedes-Benz.