Honda Civic – идеально сбалансированный японский автомобиль

Результатом многолетней работы десятков и сотен талантливых специалистов стал обновленный Civic, последнее поколение которого представляет собой настоящий апогей инженерной и дизайнерской мысли, продукт нескольких лет кропотливой разработки, созданный с использованием всего накопившегося опыта производителя, фактически наивысшую точку в знаменитой серии. Работая над современным модельным рядом популярной автомобильной марки Honda, японцы поставили перед собой цель — создать машину, способную похвастаться идеально гармоничным сочетанием:

красивого и оригинального дизайна

безупречной управляемости и хорошей динамики вождения

высокой надежности и отличной функциональности

Впечатляющие технические характеристики, активное применение инновационных технологий и доступная цена – все это сделало долгожданную новинку одним из наиболее сбалансированных предложений среди актуальных зарубежных моделей на рынке.

Продуманность во всех мелочах

Каждая деталь новой Honda Civic последнего поколения, начиная передними фонарями и заканчивая задним спойлером, не только обладает превосходным внешним видом, но и тщательно выверена таким образом, чтобы создавать минимум препятствий для набегающего при движении по дороге встречного потока воздуха, что позволяет сочетать отличный дизайн с устойчивостью и экономичным расходом горючего. Огромным преимуществом машины является ее подвеска, способная похвастаться оптимальным балансом комфорта и четкости управления. Продвинутые и смелые формы кузовных элементов, а также минимальный шум в салоне делают это авто желанным вариантом к приобретению для покупателей любого возраста.

Предельный комфорт

На всех стадиях проектирования новинки и воплощения задумок в жизнь, большое внимание уделялось работе над удобством водительского и пассажирского пространства, для того чтобы сделать его окружение максимально удобным и эргономичным для любого находящегося внутри автомобиля человека. Интуитивное расположение и безупречная доступность всех необходимых органов управления, высочайшее качество материалов внутренней отделки интерьера салона, отточенная форма сидений и вывод основной информации о движении на специальный дисплей – все это позволит удовлетворить вкусы даже самых требовательных клиентов, предоставляя максимум комфорта за предлагаемую цену.