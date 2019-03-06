KIA сохранила продажи в феврале на прошлогоднем уровне

В феврале через свои дилерские центры KIA реализовала 21 011 новых автомобилей, а это соответствует уровню продаж прошлого года. Такие данные приводит «АВТОСТАТ» со ссылкой на собственное исследование.

За два первых месяца 2019 года корейская автомобильная компания в РФ продала 33 420 машин, а это оказалось на 1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Наибольшим спросом в России среди автомобилей KIA в феврале пользовалась модель Rio – 7 102 ед. (-21%).

На втором месте кроссовер Sportage – 2 456 автомобилей. Также компания в России успешно продает машины семейства Ceed – 1 816 ед. и бизнес-седан Optima – 1 713 ед. (39%).