Отзывная кампания уже согласована с Росстандартом, на сайте которого и говорится об отзыве 4 453 автомобилей.
Audi отзывает в России 4 453 своих автомобилей
06.03.2019 16:11
29 0
По действие сервисной акции попали автомобили Audi A4, A5, A6, A7, A8 и Q7, которые на российском рынке были проданы в период с 2013 по 2018 год.
В автомобилях, оснащенных трехлитровым двигателем TFSI есть вероятность утечки топлива на одной или обеих топливных рамках.
Все владельцы отзывных машин будут проинформированы о необходимости посетить ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.
Комментарииcomments powered by HyperComments