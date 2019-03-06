Audi отзывает в России 4 453 своих автомобилей

Отзывная кампания уже согласована с Росстандартом, на сайте которого и говорится об отзыве 4 453 автомобилей.

По действие сервисной акции попали автомобили Audi A4, A5, A6, A7, A8 и Q7, которые на российском рынке были проданы в период с 2013 по 2018 год.

В автомобилях, оснащенных трехлитровым двигателем TFSI есть вероятность утечки топлива на одной или обеих топливных рамках.

Все владельцы отзывных машин будут проинформированы о необходимости посетить ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.