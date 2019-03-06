Слухи о возможном закрытии завода Ford Sollers в Челнах преувеличили

Ford Sollers намерена не закрыть свои заводы в Ленинградской области и Татарстане, а провести реструктуризации бизнеса.

Окончательное решение будет принято только во втором квартале текущего года в ходе заседания акционеров.

Ранее Reuters со ссылкой на собственные источники сообщило, что в России будут зарыты два предприятия, где выпускаются автомобили марки Ford.

Речь ведется об автосборочных заводах в Ленинградской области и Татарстане.

В пресс-службе Ford Sollers прокомментировали информацию предоставленную Reuters.

Было сказано что все заводы сейчас работают в штатном режиме. При этом было сказано, что акционеры Ford Sollers рассматривают несколько вариантов реструктуризации бизнеса.