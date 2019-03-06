Продажи автомобилей Haval в России выросли в феврале в 3,5 раза

Российский офис китайской компании опубликовал отчетные данные по продажам своих автомобилей за прошлый месяц.

Так, стало известно, что продажи Haval в России выросли в феврале в 3,5 раза, хотя объёмы реализации все также не велики. В прошлом месяце дилеры марки реализовали 537 новых автомобили.

Рост в 2,7 раза наблюдается за период январь-февраль 2019 года, когда объёмы составили 894 экземпляра.

Самой продаваемой моделью в феврале стал кроссовер Haval H6 с результатом 419 проданных единиц.

На втором месте оказался кроссовер Н2, который разошелся тиражом в количестве 65 единиц. Также россияне купили в прошлом месяце 50 кроссоверов H9.