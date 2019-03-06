Удешевленный KIA Sportage 2019 с турбомотором поступил в продажу

Компания KIA начала продажи своего кроссовера KIA Sportage 2019 на китайском рынке в новом исполнении.

Машина с таким названием предлагается в КНР как доступная альтернатива глобальному KIA Sportage новой генерации, который на рынке известен как Kia KX5.

Удешевленный KIA Sportage 2019 представляет собой сильно модернизированную версию кроссовера 2010 года.

Новым турбомотором для автомобиля стал 1,4-литровый агрегат с отдачей 140 лошадиных сил, пару которому составляет семискоростной робот.

Стандартной в этом исполнении будет переднеприводная система, тогда как за дополнительную плату предложат и полный привод.

Расход топлива в смешанном режиме составит 6,3 литра на 100 км пути. Оценили новинку в 137 900 юаней или 1,36 млн рублей.