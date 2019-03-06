Harley-Davidson представил новый электрический мотоцикл LiveWire

На Женевском автосалоне компания Harley-Davidson представила серийную версию своего электрического мотоцикла LiveWire. Он уже доступен для предзаказа в США и в следующем году его привезут и в Россию.

Элеткробайк в серийном варианте получил батарею с запасом хода в 225 км в городском цикле и 142 км в смешанном.

Характеристики батареи в компании пока не раскрывают, но было отмечено, что она поддерживает быструю зарядку и за 1 час аккумулятор зарядится до 100%. Сколько нужно времени на зарядку аккумулятора от бытовой сети пока не сообщаться.

Harley-Davidson LiveWire разгоняется от 0 до 100 км/ч за 3 сек., а еще 1,9 сек потребуется, чтобы преодолеть отметку в 130 км/ч.

Максимальная скорость электрического мотоцикла составляет 177 км/ч. Есть в байке и система рекуперации энергии торможения.

К тому же трансмиссия H-D Revelation позволяет вовсе не переключать передачи, а это существенно облегчит управление новичкам.

Все мотоциклы LiveWire оснастят системой H-D Connect, которая позволит со смартфона владельца получить информацию о заряде батареи, запасе хода, местоположении и ближайших зарядных станциях. О стоимости Harley-Davidson LiveWire пока ничего не сообщают.

