Почему не стоит устанавливать колеса, отличающиеся по заводским параметрам

У каждой марки авто существуют определенные стандарты, благодаря которым автомобиль работает идеальным образом. Если отклоняться от этих норм, есть риск что эксплуатация транспортного средства серьезно ухудшится. Разбираем подобную ситуацию на примере установки колес не заводского производства.

Почему «нет»

Имеются различные показатели указывающие на нецелесообразность и опасность установки новых колес больших размеров по сравнению с теми, которые предлагает производитель:

Вся конструкция будет иметь увеличенный вес . Что влечет за собой большую нагрузку на транспорт. Движение будет замедляться и меняться. А значит, вся система автомобиля будет работать не так, как предполагалось производителем. Есть риск что может потребоваться ремонт других деталей авто изза ускоренного износа.

Вся . Что влечет за собой большую нагрузку на транспорт. Движение будет замедляться и меняться. А значит, вся система автомобиля будет работать не так, как предполагалось производителем. Есть риск что может потребоваться ремонт других деталей авто изза ускоренного износа. Из-за большого веса , расход двигателя будет увеличиваться. То есть траты на топливо возрастают. Также подвеска автомобиля будет выходить из стоя быстрее.

, расход двигателя будет увеличиваться. То есть траты на топливо возрастают. Также подвеска автомобиля будет выходить из стоя быстрее. Динамика станет хуже работать . Это отражается на системе в целом, а также на характеристиках транспортного средсва во время движения.

. Это отражается на системе в целом, а также на характеристиках транспортного средсва во время движения. Могут меняться характеристики прилагаемых шин не в самую лучшую сторону.

Значительно увеличивается стоимость на установку . Так как модели колёс изначально не подходят, их необходимо подгонять, что повышает затраты. Чем дольше Вы используете колёса больших габаритов, в отличии от тех, которые рекомендует производитель, тем выше будет стоимость ремонта.

. Так как модели колёс изначально не подходят, их необходимо подгонять, что повышает затраты. Чем дольше Вы используете колёса больших габаритов, в отличии от тех, которые рекомендует производитель, тем выше будет стоимость ремонта. Также стоит учитывать, то, что показатели спидометра будут выдавать ложную информацию. Но искаженные данные станут заметны только спустя некоторое время.

Самая веская причина

Несмотря на все негативные факторы, указанные выше, существует самый весомый аргумент. Он касается того, что установка такого варианта колёс — это противозаконное действие. За такие поступки предусматривается наказание. Особенно, если все параметры не прописаны в специальных рекомендациях по эксплуатации.

Это происходит из-за того, что большое количество ДТП происходит из-за нарушения заводских рекомендаций, и ремонта авто кустарными способами.

Перед заменой колес, и любых других деталей, обязательно прокунсультируйтесь со специалистами магазина запчастей для авто, что бы избежать ненужных трат на неподходящие товары. Лучше оди раз переплатить за заводскую деталь, чем потом осуществлять полный ремонт авто в следствии его износа от некачественных запчастей.