Alfa Romeo представила новый компактный кроссовер Tonale

Новинка позиционируется как конкурент Audi Q3 и была представлена в качестве концепта на автосалоне в Женеве.

Как рассказали представители компании, они решили назвать новый компактный кроссовер в честь горного перевала в Италии.

В его основе располагается укороченная версия платформы Giorgio, используемой в автомобиле Stelvio. При создании автомобиля решили использовать дизайнерские решения, которые напоминают модели Spider Duetto и Disco Volante Spider.

В салоне модели предлагают полностью цифровую панель приборов 12,3 дюйма, а также мультимедийную систему с 10,25-дюймовым экраном.

Никаких подробностей о технических характеристиках кроссовера Tonale компания раскрывать не стала.