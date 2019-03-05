Еще в конце прошлого года в Сети появились слухи о том, что американский концерн ведет разработку нового пикапа, в основе которого расположится платформа модели Focus.
Фотошпионы впервые сфотографировали новый пикап Ford на базе Focus
05.03.2019 17:27
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В январе этого года руководство компании официально подтвердило эти данные, а теперь новинка в камуфляже была сфотографирована во время тестов фотошпионами.
Это первые шпионские фото новинки, которая расположится в модельном ряду ниже Ranger. Известно, что серийная сборка пикапа будет осуществляться на предприятии в Мексике, а его основным рынком сбыта станет Латинская и Южная Америка, а также США.
Новый пикап будет оснащаться дизельными моторами семейства EcoBoost, которые будут работать с передне- и полноприводными системами.
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