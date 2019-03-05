Фотошпионы впервые сфотографировали новый пикап Ford на базе Focus

Еще в конце прошлого года в Сети появились слухи о том, что американский концерн ведет разработку нового пикапа, в основе которого расположится платформа модели Focus.

В январе этого года руководство компании официально подтвердило эти данные, а теперь новинка в камуфляже была сфотографирована во время тестов фотошпионами.

Это первые шпионские фото новинки, которая расположится в модельном ряду ниже Ranger. Известно, что серийная сборка пикапа будет осуществляться на предприятии в Мексике, а его основным рынком сбыта станет Латинская и Южная Америка, а также США.

Новый пикап будет оснащаться дизельными моторами семейства EcoBoost, которые будут работать с передне- и полноприводными системами.