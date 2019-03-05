Данные были предоставлены «АльфаСтрахованием» и основаны на показателях угонов по итогам прошлого года.
Страховщики назвали самые угоняемые машины в России
05.03.2019 17:16
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Так, страховщики в России назвали самые угоняемые автомобили в 2018 году и оказалось, что чаще всего угоняли автомобили Cadillac Escalade.
Эта модель возглавила рейтинг с частотой угонов 2,32% и лидировала в 2017 году, правда тогда показатель угонов был 1,37%.
Второе место по частоте угонов оказалось за Lexus LX, у которого показатель составляет 1,23%.
В тройке самых угоняемых машин расположился автомобиль от марки Jeep, а именно модель Grand Cherokee (0,87%).
Четвертая и пятая строчка оказалась за Toyota Camry (0,58%) и Hyundai Santa Fe (0,48%). В десятке самых востребованных у угонщиков автомобилей за прошлый год оказались:
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