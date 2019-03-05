Audi подняла цены на свои автомобили в России

В России подорожали автомобили марки Audi, причем прошлое подорожание было в январе. По данным сайта «Цена Авто», в РФ в ценники были изменены на некоторые комплектации А4, А4 Avant, купе А5 и лифтбека А5 Sportback и кроссовера Q5.

Специалисты отметили, что цены изменились на некоторые комплектации моделей Audi и они теперь дороже на 180-217 тыс. руб. Самое большое подорожание зафиксировано у Audi A5 Sportback и Audi A5.

Кроссовер стал дороже на 180 тыс. руб., а седан А4 и А4 Avant подорожал на 182 тыс. руб.

Напомним, что в январе 2019 года немецкий автопроизводитель премиальных автомобилей через свои дилерские центры реализовал 900 единиц авто, что на 24% больше, чем в январе 2018 года.