SsangYong представила в Женеве новый кроссовер Actyon

В рамках открывшегося сегодня автосалоне в Женеве компания SsangYong рассекретила глобальную версию кроссовера Korando/ Actyon нового, уже четвертого по счету поколения.

Для рынка Южной Кореи автомобиль уже доступен для предзаказа, о чем сообщалось ранее. Теперь же представлен кроссовер для европейского рынка, где он появится летом 2019 года.

Ближе к старту продаж будут озвучены цены и комплектации. Итак, кроссовер, позиционируется как конкурент Nissan Qashqai и имеет длину 4 452 мм.

Ширина кроссовера составляет 1 870 мм.

Дизайн модели новой генерации выполнили в стилистике модели Rexton с некоторыми элементами от концепта e-SIV. Последний показали на автосалоне в Женеве в прошлом году.

В новом Actyon салон сделали более просторным и там установили новые кресла, а также есть виртуальная панель приборов и 9,2-дюймовый экран информационно-развлекательной системы.

Кроме этого, при разработке салоне специалисты стремились свести к минимуму количество физических кнопок. Багажное отделение автомобиля имеет объём 551 литр, а дверь опционально можно будет заказать с электроприводом.

Линейка двигателей представлена 1,5-литровым двигателем с турбиной мощностью 165 лошадиных сил. Дизельная линейка представлена 1.6-литровым агрегатом. Его мощность составляет 136 л.с. Среди трансмиссий будет доступна 6-скоростная механика или робот.

Отдельно стоит отметить наличие в кроссовере передней подвески «Макферсон» и задней многорычажной подвески. Помимо этого список оборудования автомобиля пополнился новыми системами безопасности и помощи водителю. Позднее компания представит еще и электрическую версию Actyon.