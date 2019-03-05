Bentley представила в Женеве особый спорткар Continental GT Number 9

Компания Bentley представила особый спорткар Continental GT Number 9 Edition by Mulliner, посвященный 100-летию британского автопроизводителя. Таких машин будет выпущено всего 100 ед. и все они будут выкрашены в черный или зеленый цвет.

Bentley Continental GT Number 9 Edition by Mulliner на радиаторной решетке получил шильдик №9, а он указывает на старинный гоночный автомобиль, на котором сэр Генри Ральф Стэнли «Тим» Биркин участвовал в марафоне «24 часа Ле-Мана» 1930 года

В юбилейной спецверсии установят 21-дюймовые колесные диски, специальный карбоновый аэродинамический обвес, а в салоне будут исключительно натуральные материалы.

Салон будет обшит натуральной кожей зеленого или черного цвета. На центральной панели будут шлифованные алюминиевые накладки, а сами рукоятки управления климатической установкой покроют позолотой.

К тому же в центре вращающейся панели будет вставка из дерева от кресла оригинального Bentley.