Ранее сообщалось, что новинка, которая станет глобальной и будет собираться на предприятиях в Индии, Китае и США, дебютирует уже в апреле.

Местом премьерного показа станет автосалон в Нью-Йорке, а пока Hyundai готовит к выходу новый бюджетный кроссовер Hyundai Styx и вывела его на финальные тесты. Новые снимки с испытаний опубликовали в Сети.

Как и предполагалось, дизайн модели будет выполнен в стилистике нового Hyundai Santa Fe. Для индийского рынка моторная гамма будет представлена бензиновыми и дизельными моторами мощностью от 83 до 118 л.с.

Среди трансмиссий предложат 5- и 6-скоростные КП и роботизированную АМТ. Систему привода предложат только на переднюю ось. Предварительная цена на новинку составит около 640 тысяч рублей в эквиваленте минимум. Длина нового кроссовера не превысит 4 метров.