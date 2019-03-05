Такие данные приводит российский офис компании, опубликовавший отчетные данные по продажам своих авто в феврале.
Продажи Mitsubishi в России в феврале выросли на 25%
05.03.2019 10:57
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В прошлом месяце автопроизводитель на российском рынке реализовал в общей сложности 3 642 автомобиля, а этот результат оказался на 25% больше.
За период январь-февраль дилеры марки реализовали 5 748 автомобилей, что на 15% лучше показателей аналогичного периода прошлого года.
Самой продаваемой моделью марки в феврале все также является Outlander. Его объёмы продаж составили 1 926 экземпляров, что на 22% больше.
Pajero Sport является вторым самым популярным авто марки с результатом 761 ед., что на 13% больше. Mitsubishi ASX разошелся тиражом в количестве 461 шт., что на 8% больше.
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