Продажи Mitsubishi в России в феврале выросли на 25%

Такие данные приводит российский офис компании, опубликовавший отчетные данные по продажам своих авто в феврале.

В прошлом месяце автопроизводитель на российском рынке реализовал в общей сложности 3 642 автомобиля, а этот результат оказался на 25% больше.

За период январь-февраль дилеры марки реализовали 5 748 автомобилей, что на 15% лучше показателей аналогичного периода прошлого года.

Самой продаваемой моделью марки в феврале все также является Outlander. Его объёмы продаж составили 1 926 экземпляров, что на 22% больше.

Pajero Sport является вторым самым популярным авто марки с результатом 761 ед., что на 13% больше. Mitsubishi ASX разошелся тиражом в количестве 461 шт., что на 8% больше.