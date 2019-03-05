Модели Ford Taurus и Chevrolet Cruze официально сняли с конвейера

Крупные автомобильные компании Ford и GM проводят масштабную оптимизацию своего модельного ряда, в связи с чем некоторые модели снимают с производства и продаж.

На этот раз в США сняли с производства автомобили Ford Taurus и Chevrolet Cruze. Так, на заводе Ford в Чикаго уже сошел последний экземпляр автомобиля Taurus, который был на конвейере с 1985 года.

Эта модель была достаточно востребованной и за весь период она пережила смену четырех поколений и была продана в общей сложности в количестве более 8 млн экземпляров.

Последние годы популярность Taurus снижалась и в компании приняли решение снять его производство.

Завод компании в Чикаго будет модернизирован и там начнут выпуск новых моделей, а пока там производят Explorer. Что касается американского завода по выпуску Chevrolet Cruze, то он будет закрыт.

General Motors уже остановил выпуск автомобилей и в эту пятницу там будут закрыты последние цеха. При этом на глобальном рынке модели Taurus и Cruze останутся. Последние продолжать собирать в Аргентине, а Taurus – в Китае.