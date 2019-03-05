Компания Skoda объявила о скидках на свои автомобили в марте

С 1 марта чешская компания российским клиентам предлагает специальные условия на покупку своих автомобилей. В акциях участвуют машины 2018 и 2019 года выпуска, причем для первых еще действуют специальные предложения.

Как сообщает пресс-служба российского офиса Skoda, флагманскую модель Superb в марте можно купить с выгодой до 250 тыс. рублей. На Octavia и лифтбэк Rapid выгода клиента может достигать 202 400 и 158 100 рублей.

Действуют на вышеперечисленные автомобили и кредитные предложения в рамках программы Simply Clever.

Так, для Rapid и Kodiaq при первоначальном взносе от 30% кредитная ставка составляет от 8,9%, а при покупке Octavia можно оформить кредит с 15% первоначальным взносом и процентной ставкой 3%.

На флагманский Skoda Suberb действует предложение от 8,9% годовых с первоначальным взносом от 30%.

Помимо этого, в марте клиенты могут воспользоваться программами Утилизация или Трейд-ин, по которым на Superb, Rapid и Octavia действует скидка 70 тыс. рублей.