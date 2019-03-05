Информация о ново отзывной кампании, организованной на территории РФ, появилась на сайте Росстандарта.

В сообщении говорится, что Volvo отзывает в РФ более 5,5 тысячи своих автомобилей, среди которых модели S80, XC70, XC60, V60, V60 Cross Country, XC90, V40 Cross Country.

В 3 153 автомобилях Volvo XC60, которые были проданы в период с 2018 года, обнаружили вероятность примерзания сервоприводов подъема двери багажного отделения.

Из-за этого в кроссоверах появляется нежелательный шум, а при активировании двери багажника в момент, когда сервоприводы примерзли, они выйдут из строя.

Еще в 2 393 автомобилях Volvo S80, XC70, XC60, V60, V60 Cross Country, XC90, V40 Cross Country, которые были проданы в 2016 году выявили вероятность возникновения небольших трещин внутри шланга одного из топливопроводов в двигательном отсеке.

В данном случае проблема может быть в моделях, оснащенных дизельным мотором. Владельцев отзывных автомобилей проинформируют о необходимости посетить сервисный центр для бесплатного устранения выявленных неполадок.