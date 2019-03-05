Toyota начала продажи нового поколения седана Corolla в России

В начале февраля подразделение японской марки начало прием предзаказов на седан и тогда же были озвучены цены на модель.

Теперь Toyota начала «живые» продажи нового поколения седана Corolla в России, созданного на платформе TNGA.

В отличие от предшественника автомобиль предлагается с расширенной цветовой гаммой, списком оборудования и в начальной комплектации становится на 27 тысяч рублей дороже.

Стоимость базовой версии седана составляет 1 173 000 рублей. В движение эта версия будет приводится 1,6-литровым двигателем, пару которому составляет механическая коробка.

В самой дорогой комплектации стоимость автомобиля составляет 1,7 млн рублей и в ней уже будет предлагаться пакет активной безопасности Toyota Safety Sense 2.0.