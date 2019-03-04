Группа ГАЗ начнет выпускать бюджетный кроссовер Volkswagen

Немецкая компания Volkswagen на российский рынок намерена вывести новый компактный кроссовер, который к тому же будет локализован на производственных мощностях ГАЗ.

Как сообщают СМИ, в 2020 году в России стартует сборка нового «паркетника» Volkswagen Tarek. Также в следующем году начнется производство нового поколения Polo и Rapid, которые будут собирать в Калужской области на заводе немецкой марки.

Данных про кроссовер Volkswagen Tarek пока минимум. Изданию «Авторевю» удалось узнать, что российская версия Tarek будет короче китайской модификации, а последний длину 4,45 метра.

Volkswagen Tarek в Китае собирается на заводе SAIC-Volkswagen. Машина в Поднебесной предлагается с 150-сильным 1,4-литровым турбомотором и 2,0-литровым 186-сильным ДВС.

Трансмиссия для Tarek предлагается только роботизированная с передним или полным приводом.