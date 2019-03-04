Новинка должна выйти на рынок уже в этом году, а пока автомобиль проходит тестирование и фотографии с тестов уже опубликованы в Сети.

Судя по снимкам, Roewe готовит к дебюту кроссовер с дизайном от флагмана RX8, который по предварительным данным может получить название RX7.

Таким образом, в модельной линейке новинка расположится между RX8 и популярным RX5.

Предполагается, что на платформе от последнего и создается новый автомобиль, но дизайн у него будет от старшей модели.

Некоторые источники уверены, что возможно Roewe RX7 является укороченным вариантом RX8, а значит кроссовер получит неразрезной задний мост и лестничную раму. Технические характеристики новинки пока неизвестны.