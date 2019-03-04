Житель Новосибирска продает раритетный ЗИЛ 1998 года за 16 млн рублей

В Новосибирске за раритетный автомобиль продавец попросил 16 млн рублей.

Как сообщает «ГазетаDAILY,» в Новосибирске на продажу выставили ЗИЛ 1988 года, причем его оценили, как роскошный британский автомобиль.

В объявлении указали, что продается ЗИЛ-41047, причём он прошел все этапы восстановления и на них велись консультации со специалистами АМО ЗИЛ.

Указано, что порядковый номер кузова 52. На машину есть все документы, включая от компании АМО ЗИЛ.

Что касается силового агрегата, то под капотом роскошного лимузина установлен 7,8-литровый мотор мощностью 314 л.с. Он работает в паре с 3-ступенчатой автоматической коробкой передач.