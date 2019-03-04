Suzuki привезет новый Jimny в РФ во второй половине 2019 года

Еще в прошлом году стало известно, что новое поколение внедорожника приедет на российский рынок.

В конце года сообщалось, что компания намерена начать продажи модели весной этого года, но согласно официальному заявлению представителей компании, Suzuki привезет новое поколение Jimny во второй половине 2019 года.

О стоимости и комплектациях российской версии модели не сообщается.

При этом известно, что Suzuki Jimny предложат в нескольких версиях, в том числе и с двухцветным окрасом кузова.

Напомним, что предшественник внедорожника в России предлагается по цене от 1,2 млн рублей. Между тем в конце прошлого месяца в России стартовали продажи обновленного Vitara.