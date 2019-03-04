Новинка будет официально представлена в рамках грядущего международного автосалона в Женеве.
Новый Mercedes-AMG GT R Roadster представлен официально
04.03.2019 11:04
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Сегодня компания Mercedes-Benz показала спорткар AMG GT R Roadster, опубликовав партию фотографий. Этот автомобиль получил мягкую крышу, усиленный кузов, доработанное управление, а также новые элементы аэродинамики.
В движение AMG GT R Roadster будет приводится восьмицилиндровым двигателем объёмом четыре литра. Работая в паре с семискоростной роботизированной коробкой, моторы выдает 585 лошадиных сил.
Динамические характеристики не называют, при этом производитель отметил, что AMG GT R Roadster будет выпущен тиражом в количестве 750 экземпляров.
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