Новый Mercedes-AMG GT R Roadster представлен официально

Новинка будет официально представлена в рамках грядущего международного автосалона в Женеве.

Сегодня компания Mercedes-Benz показала спорткар AMG GT R Roadster, опубликовав партию фотографий. Этот автомобиль получил мягкую крышу, усиленный кузов, доработанное управление, а также новые элементы аэродинамики.

В движение AMG GT R Roadster будет приводится восьмицилиндровым двигателем объёмом четыре литра. Работая в паре с семискоростной роботизированной коробкой, моторы выдает 585 лошадиных сил.

Динамические характеристики не называют, при этом производитель отметил, что AMG GT R Roadster будет выпущен тиражом в количестве 750 экземпляров.