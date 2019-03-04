Китайская компания объявила о старте продаж нового кроссовера Tiggo 7 и сегодня были названы официальные цены на новинку, которую предлагают в трех комплектациях с двумя силовыми установками.
Chery назвала российские цены на новый кроссовер Tiggo 7
04.03.2019 10:55
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Начальная стоимость кроссовера составляет 999 900 рублей, тогда как самая дорогая комплектация получила ценник 1 169 900 рублей.
Моторная гамма представлена турбированным 1,5-литровым двигателем мощностью 152 л.с. и 2,0-литровым агрегатом с отдачей 122 л.с.
Система привода предлагается только на переднюю ось. В базовом исполнении для нового кроссовера предлагается задние парктроники, обогрев передних сидений, кондиционер, камера заднего вида, колесные диски размером 18 дюймов, девятидюймовый сенсорный экран в салоне и многое другое.
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