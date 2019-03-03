Кроссовер Volkswagen Tayron стал популярнее Skoda Kodiaq и Karoq

Новый кроссовер от немецкой компании поступил в продажу на китайский рынок в середине осени прошлого года.

Новинка с момента выхода на рынок стала пользоваться спросом и в результате Volkswagen Tayron оказался популярнее автомобилей Skoda Kodiaq и Karoq. Объемы продаж Volkswagen Tayron за четыре месяца составили 27 тысяч экземпляров.

Такие данные приводят в Китайской ассоциации автопроизводителей (CAAM). Кроссоверы чешской марки Skoda Kodiaq и Karoq за такой же период разошлись тиражом в количестве 13 и 14 тысяч единиц соответственно.

На рынке Китая Tayron предлагается по цене от 188 тысяч юаней, а это 1,85 млн рублей. Skoda Karoq и Kodiaq предлагаются за 104 900 юаней (1,03 млн рублей) и 182 900 юаней (1,8 млн рублей).