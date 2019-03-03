Российские продажи автомобилей Geely увеличились на 367%

В прошлом месяце популярность автомобилей китайской марки резко выросла, однако объёмы продаж остаются по-прежнему не велики.

Российские продажи автомобилей Geely увеличились сразу на 367% до 528 проданных экземпляров. В самой компании рост популярности авто объясняют ценовой политикой несмотря на рост с 1 января ставки НДС.

К тому же в этом году марка намерена вывести на рынок новинки, о чем ранее уже сообщалось. Расширение модельного ряда поможет еще больше нарастить продажи.

Напомним, что в этом году на российском рынке ожидается выход хэтчбека GS, кроссовера SX11 и седана GE, оснащенного гибридной силовой установкой.