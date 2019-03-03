Стало известно, чем грозит езда на «запаске»

Эксперты рассказали, как стоит использовать в холодное время года полноразмерное запасное колесо или «докатку».

Сейчас все автомобили с завода комплектуются полноценным запасных колесом, но порой в новой машине есть место только для так называемой «докатки».

На этих колесах с завода может быть установлена всесезонная или летняя покрышка и она автовладельцу может принести большое количество неприятностей вовремя езды на ней.

Тут стоит учесть, что с установленной заводской «запаской» нужно ехать очень аккуратно и на небольшой скорости.

Лучше всего добраться до ближайшего шиномонтажа и отремонтировать пробитое колесо. Конечно можно заранее побеспокоится, чтобы на запасном колесе стояла «резина» как на самом автомобиле и в дальнейшем не задумываться, как вести себя на дороге с установленным запасным колесом.

Если водителю все-таки пришлось наперед установить заводскую «запаску», то нужно учесть, что при интенсивном торможении машину начнет разворачивать вокруг колеса, у которого сцепление с дорогой будет лучше. При резком торможении это происходит достаточно быстро и среагировать на это будет очень сложно.

Установленная на заднем колесе «запаска» при резком торможении на прямой и в поворотах, может отправить машину в занос. С переднеприводным авто тут все проще, ведь достаточно будет выровнять руль и нажать на педаль газа.

А вот на заднеприводном автомобиле с установленной «запаской» из заноса выходить значительно сложнее.

В целом запасное колесо с летней резиной в заднеприводных автомобилях лучше не использовать вообще, но если выхода нет, то следует ехать с очень низкой скоростью.

В полноприводных или переднеприводных авто «докатку» или запасное колесо лучше всего устанавливать назад.