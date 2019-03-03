Компания Nissan может снять с конвейера хэтчбек Versa Note

Компания Nissan может прекратить серийный выпуск своего хэтчбека Versa Note уже в апреле.

Такие данные оказались в распоряжении зарубежных автомобильных изданий, ссылающихся на документу по производственному плану компании.

В документах говорится, что уже в апреле этого года самый доступный хэтчбек Versa Note будет снят с конвейера. Одной из причин такого решения могут быть низкие продажи автомобиля, которые неуклонно сокращаются.

Впрочем, большинство автомобилистов стали отдавать предпочтения более просторным и удобным кроссоверам и внедорожникам. Седан Versa продолжат выпускать, так как его объёмы продаж еще устраивают компанию.