Автопроизводитель Peugeot в Женеве проведет презентацию своих новинок. В компании уже анонсировали премьеры, опубликовав первый тизер.

Напомним, что Женевский автосалон начинает свою работу 5 марта, только в этот день новинки будут представлены для журналистов.

Peugeot рассказала о своих премьерах на автосалоне в Женеве, сообщив, что все автомобили будут дебютировать в электрифицированных версиях, а абсолютно новой моделью станет прототип Peugeot 508 Sport Engineered и Peugeot e-Legend.

Также компания в Женеве представит новое поколение Peugeot 208, которое будет представлено в версии с обычными ДВС и с полностью электрической силовой установкой.

Кроме этого, на Женевском автосалоне покажут плагин-гибридные модификации автомобилей Peugeot 3008, 508 и 508 SW.