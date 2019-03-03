Названы автомобили с пробегом до 600 тыс. рублей, которые нельзя покупать

Обладая 600 тыс. рублей и выбирая для себя автомобиль порой будущий автовладелец задается вопросом купить новую отечественную машину за эти деньги или остановить свой выбор на подержанной иномарке.

Сейчас на авторынке большое количество объявлении о продаже подержанных кроссоверов по очень привлекательной цене до 600 тыс. рублей.

Некоторые за эту сумму предлагают купить Audi Q7, Volkswagen Touareg и BMW X5. Эти машины в отдельном представлении не нуждаются.

Их знают практически все автовладельцы и автолюбители, но эти модели не просто так продают по низкой цене.

Как правило они требуют ремонта мотора, подвески и электроники, а все это в немецких авто с мощными моторами стоит очень больших денег.

В итоге купленная престижная машина может доставить очень больших хлопот и денежных затрат, что в итоге приведет к вложениям приравнённым к стоимости самого автомобиля.