Уникальная коллекция «Ягуаров» выставлена на продажу

Сейчас коллекция автомобилей находится в Швейцарии, а некоторые из ее экземпляров впервые выставлены на продажу открыто.

Владельцем является Кристиан Дженни, который начал коллекционировать автомобили марки Jaguar еще в 70-х годах. Но теперь он решил расстаться с коллекцией, а ее продажей занялась компания Pendine Historic Cars.

В общей сложности в коллекции насчитали 12 автомобилей, причем все они находятся в отличном состоянии, но некоторые экземпляры ранее были восстановлены.

Каждый автомобиль продается отдельно, а их общая стоимость оценена в десятки миллионов евро.

В числе автомобилей есть Jaguar E-type 1961 года, Jaguar C-type 1952 года, a1937 S.S. 1002.2 litre, тогда как самым интересным и в то же время редким экземпляром оказался Jaguar S.S. 90 Prototype 1935 года.