Модели Ford Fiesta и Ford Focus в России можно купить со скидкой

Так, с 1 марта купить Ford Fiesta или Ford Focus с 1,6-литровым мотором можно с 10% скидкой по государственным программам.

Главным условием программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» является то, что выбранный автомобиль должен быть стоимостью не более 1 млн рублей.

За счет скидки по госпрограммам, а также специальных предложений от автопроизводителя максимальная скидка на Ford Focus может составлять 279 тыс. рублей, а на Ford Fiesta — 148 тыс. рублей.