Правильный выбор резины для автомобиля

Выпуском резины для автомобилей занимается огромное количество производителей. По этой причине у автовладельцев нередко возникают сложности с выбором наиболее соответствующих своему транспортному средству шин.

Принципы выбора резины

Для облегчения решения проблемы по выбору и приобретению автомобильной резины полезно использовать несколько перечисленных ниже советов.

Планировать покупку резины лучше заранее – это обеспечит возможность не только старательно продумать свой выбор, но и получить довольно заметную денежную экономию. Купить резину лучше всего в период межсезонья, когда она продается в автомагазинах со скидками.

Цена резины не отражает продолжительность срока ее службы. Даже очень дорогая резина может иметь относительно короткий срок службы. Это связано с тем, что изготовители придают особое значение техническим параметрам своей продукции, а не ее долговечности.

Нужно принимать во внимание условия, в которых большую часть времени эксплуатируется автомашина. Резина, рассчитанная на установку на машину, которая подолгу стоит в городских пробках, не подойдет для быстрой езды на спорткаре.

Дата выпуска. Со времени качество резины ухудшается. Даже высококачественные шины с годами портятся. В этой связи надо приобретать недавно изготовленную продукцию. Помимо того, срок годности покрышек во многом определяется условиями, в которых они содержались перед монтажом на автомобиль. Резина портится от ультрафиолетового излучения солнца, а на складах не всегда создаются необходимые условия хранения. Поэтому нужно стараться приобрести продукцию, которая была изготовлена недавно.

Виды автомобильной резины

Количество критериев, используемых для классификации автомобильной резины, довольно велико. Один из основных критериев – сезонность: существуют покрышки для зимнего периода, для летнего периода, а также всесезонные. Зимние шины классифицируются на три вида:

европейские;

скандинавские с шипами;

арктические.

Летние шины рассчитаны на использование при плюсовых температурах выше пяти градусов по Цельсию. Они классифицируются на следующие виды:

для езды по автомобильным магистралям;

для движения по пересеченной местности;

универсальные.

К выбору и приобретению резины для авто необходимо подходить очень тщательно. Ведь от этого зависит не только удобство езды, но и безопасность людей.