Что делать, если попали в аварию

От ДТП никто не застрахован, случаются они всегда неожиданно, казалось бы в самый неподходящий момент, и зачастую вызывают настоящую панику. Что же делать, если довелось попасть в аварию?

Не паниковать

Важнее всего взять в себя в руки, чтобы трезво оценить ситуацию – все ли живы, есть ли раненные, не горит ли авто или предметы рядом. Именно спокойствие помогает принять правильные решения в ДТП. Возможно, нужно найти аварийный выход, разбить стекло, найти огнетушитель, аккуратно кого-то вытянуть из горящего авто – для всех этих действий нужен здравый рассудок. Важно не начинать руган и драку с другим владельцем авто, который кажется виноватым. Все покажет экспертиза, расследование, данные с видеорегистратора. Возможно на улице или домах есть видеонаблюдение.

Первые шаги:

включить аварийку;

установить знак;

проверить бак авто на утечку топлива.

ГИБДД

ГИБДД нужна для того, чтобы зафиксировать факт, эти данные потом понадобятся и страховой компании. Иногда авто уже не поддается ремонту, но за него можно получить страховое возмещение (КАСКО, ОСАГО). Узнать о том, как продать автомобиль после ДТП можно по ссылке.

Стоит записать все данные другого участника ДТП, обменяться контактами, найти свидетелей. Не помешает сделать и фото-, видеосъемку обломков, осколков, тормозного пути.

Аптечка и медицинская скорая помощь

Наличие аптечки у водителя – это обязательное требование. Если кому-то срочно нужна медицинская помощь – то ее оказывают. Иногда человек быстро теряет много крови или ему нужно сделать массаж сердца. Вызывают скорую помощь, но многое можно сделать и самостоятельно. Именно первые минуты после аварии всегда решающие, но важно и не навредить. Пострадавшие в ДТП люди перемещаются очень аккуратно, ввиду возможного наличия закрытых переломов, внутренних кровотечений, сотрясения мозга и прочих травм.

Пожарная служба

В некоторых случаях целесообразно вызвать и пожарную службу, потому что рядом горит автомобиль или предметы, даже люди, расположенное рядом дерево, столб, забор.

Страховая компания

На место происшествия страховая компания обычно направляет своего аварийного комиссара. Данные страховой компании (номер телефона) есть на самом полисе.

Даже если у участников ДТП нет претензий друг к другу, а авария мелкая, стоит взять об этом расписку. Иначе претензии могут появиться завтра или в другой день.