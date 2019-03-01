В Hispano Suiza анонсировали 1019-сильный электромобиль Carmen

Возрожденная марка Hispano Suiza на Женевский автосалон привезет электрическую модель Carmen, у которой два электрических мотора суммарно будут выдавать 1019 л.с.

Автомобильный бренд Hispano Suiza существовал с 1904 по 1968 г. и он занимался выпуском премиальных автомобилей.

В 2018 году было объявлено, что компанию возрождают и она будет выпускать только дорогие машины.

Первым таким автомобилем станет Carmen. Их до 2021 года произведут всего 19 единиц, а минимальная стоимость одного электрокара составит €1,5 млн.

Внешне «Кармен» будет похожа на классическую Hispano Suiza H6 Dubonnet Xenia 1938 года выпуска. При этом элеткрокар построят вокруг карбонового монокока.

Силовая установка машины будет состоять из двух электрических моторов по одному на каждой оси, и блока аккумуляторов на 80 кВт/ч. Отдача силовой установки составит 1019 л.с., а запас хода будет до 400 км.

В Hispano Suiza Carmen будет адаптивная подвеска, карбон-керамические тормоза и система рекуперации.

Также все выпущенные машины будут подключены к облачному сервису Hispano Suiza, через который автопроизводитель сможет диагностировать и проверит состояние электрокара.