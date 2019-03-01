Чешская компания уже менее чем через неделю посетит автосалон в Женеве и покажет там несколько своих новинок.
Skoda рассказала о премьерах на Женевском автосалоне
01.03.2019 16:12
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Напомним, что Женевский автосалон начнет работать для журналистов уже 5 марта. Недавно Skoda рассказала о премьерах на Женевском автосалоне, которых как оказалось будет немало.
Так, в рамках мотор-шоу будет представлен новый кроссовер для Европы Kamiq, презентация которого уже состоялась онлайн.
Также на автосалоне дебютирует и новый хэтчбек с названием Scala, а еще чешская марка там покажет электрический кроссовер Vision iV и гоночный вариант хэтчбека Skoda Fabia R5.
Кроме этого, компания анонсировала премьеру двухколесного концепта с электрической установкой.
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