В Нидерландах выставили на продажу Lada Vesta за 55 000 евро

В Нидерландах на сайте racecarsdirect.com на продажу выставили гоночную машину Lada Vesta TC1 участвовавшую в гонках WTCC.

Это третий и последний экземпляр модели и за него планируют выручить 55 тыс. евро. На Lada Vesta TC1 выступала французская команда RC Motorsport.

Гонщики на этих автомобилях выступали с 2017 года, а до этого два года в чемпионате WTCC участвовала российская команда Lada Sport.

Но после двух сезонов команда решила покинуть чемпионат и сосредоточится на российской серии кольцевых гонок (РСКГ).

В выставленной на продаже Lada Vesta TC1 установлен мотор ORECA с 230-сильной отдачей и 6-ступенчатая секвентальная коробка. Также машина оснащена тормозной системой AP Racing и дифференциалом Xtrack.