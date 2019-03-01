Китайский автомобильный концерн на территории КНР провел презентацию своего нового кроссовера, который поступит в продажу в третьем квартале этого года.

Концерн SAIC представил новый кроссовер Maxus D60 с дизайном от концепта с названием TARANTULA.

Этот автомобиль компания намерена вывести на европейский рынок, но пока о сроках выхода не сообщается. Новинка выйдет в нескольких модификациях с 5-, 6- или 7-местным салоном.

Моторная гамма будет представлена двумя силовыми установками, в числе которых турбированные 1,3 и 1,5-литровые агрегаты.

Их мощность составит 150 и 162 л.с., работая в паре с шестискоростной механикой или семискоростным роботом с двумя сцеплениями. Цены и комплектации Maxus D60 будут объявлены накануне продаж.