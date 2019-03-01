Китайский автомобильный концерн на территории КНР провел презентацию своего нового кроссовера, который поступит в продажу в третьем квартале этого года.
Концерн SAIC представил новый кроссовер Maxus D60
01.03.2019 15:55
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Концерн SAIC представил новый кроссовер Maxus D60 с дизайном от концепта с названием TARANTULA.
Этот автомобиль компания намерена вывести на европейский рынок, но пока о сроках выхода не сообщается. Новинка выйдет в нескольких модификациях с 5-, 6- или 7-местным салоном.
Моторная гамма будет представлена двумя силовыми установками, в числе которых турбированные 1,3 и 1,5-литровые агрегаты.
Их мощность составит 150 и 162 л.с., работая в паре с шестискоростной механикой или семискоростным роботом с двумя сцеплениями. Цены и комплектации Maxus D60 будут объявлены накануне продаж.
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