10-колесный внедорожник для арабского шейха показали на видео в Сети

«Монстр» на десяти колёсах был создан по заказу коллекционера шейха Хамада бин Хамдана аль Нахайяна.

Разработкой и созданием очень необычного и большого автомобиля занималась компания из Дубая. По просьбе заказчика специалисты создали огромный 11-метровый Dhabiyan массой 24 тонны.

В основе Dhabiyan лежит американский тягач Oshkosh M1075. Его «сердцем» является 15-литровый дизельный мотор Caterpillar мощностью 600 л.с.



В спецавтомобиле кабину установили от Jeep Wrangler Unlimited, а передок от грузовика 40-х годов. Остальные детали тоже позаимствованы у разных американских авто.

Что из себя представляет Dhabiyan и как на нем можно ездить показали на канале Tarik Benaouisse.

