Информация об отзывной кампании, в рамках которой на сервис по всему миру отправят более двух миллионов автомобилей, появилась на сайте министерства транспорта Японии.

Как стало известно, Subaru отзывает более 2,2 млн автомобилей по всему миру, в числе которых модели Subaru Forester и Subaru Impreza.

Отзывными стали транспортные средства, которые выпустили в период с сентября 2008 года по март 2017 года.

Только на территории Японии отзовут 306 728 автомобилей, в которых обнаружили несправные выключатели.