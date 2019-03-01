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Самый большой кроссовер Baojun за 1,1 млн рублей поступил в продажу

Новости
01.03.2019 15:31
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Презентация нового внедорожника от General Motors и SIAC состоялась в конце октября прошлого года, а теперь новинка стала доступна для заказа, о чем сообщили в пресс-службе бренда Baojun.

Самый большой кроссовер Baojun RS-5 поступил в продажу за 1,1 млн рублей в эквиваленте.

Всего для покупки доступно четыре комплектации автомобиля, максимальная из которых оценена в 145 800 юаней или 1,4 млн рублей.

Более подробно о новинке портал «ТвоёАвто» сообщал ранее.

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