Презентация нового внедорожника от General Motors и SIAC состоялась в конце октября прошлого года, а теперь новинка стала доступна для заказа, о чем сообщили в пресс-службе бренда Baojun.
Самый большой кроссовер Baojun за 1,1 млн рублей поступил в продажу
01.03.2019 15:31
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Самый большой кроссовер Baojun RS-5 поступил в продажу за 1,1 млн рублей в эквиваленте.
Всего для покупки доступно четыре комплектации автомобиля, максимальная из которых оценена в 145 800 юаней или 1,4 млн рублей.
Более подробно о новинке портал «ТвоёАвто» сообщал ранее.
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